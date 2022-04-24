Синоптики сообщили о теплой дождливой погоде в Москве 24 апреля

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В воскресенье, 24 апреля, столичный регион окажется под влиянием атмосферного фронта. При облачной погоде пройдут кратковременные дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 14–16 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 11–16 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в течение дня в Москве будет облачно, дождливо, тепло, что скажется на кислородном режиме: ощутимый дефицит кислорода и условия погодной гипоксии.

Такие внешние условия являются нагрузкой на сердечно-сосудистую и дыхательную системы организма, тяжело переносят такую погоду лица с ишемической болезнью сердца, с сердечной и дыхательной недостаточностью, после перенесенных острых заболеваний.

Чтобы легче переносить погодные нагрузки, следует строго выполнять медицинские рекомендации, по возможности больше бывать на свежем воздухе и делать дыхательную гимнастику. Для не метеозависимых людей такая погода комфортна и не предъявляет повышенных требований к адаптационным механизмам организма.

Синоптик предупредил москвичей о резкой перемене погоды на следующей неделе. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что следующая неделя в столице начнется с погоды, которая характерна для конца мая, — воздух днем будет прогреваться до 18-19 градусов. В среду днем, 27 апреля, температура резко упадет до плюс 5-10 градусов, и конец месяца будет холодным.