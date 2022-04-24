Главный диетолог Москвы объяснила, какой березовый сок нельзя пить

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Березовый сок следует собирать в экологически чистых местах, вдали от города и крупных магистралей, в небольших количествах, потому что он недолго не хранится. Если сок стал мутным, с неприятным кисловатым запахом и вкусом, употреблять его в пищу нельзя. Об этом сообщила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

По словам специалиста, березовый сок следует собирать так, чтобы не нанести вред дереву, важно учитывать, что сок поднимается от корней, из почвы, поэтому нужно выбирать деревья с глубокой развитой корневой системой, которые растут в лесных хозяйствах, вдали от черты города и крупных магистралей. Именно так заготавливают весной березовый сок в лесных хозяйствах, который затем пастеризуют и используют в приготовлении напитков промышленного выпуска.

— Не следует собирать березовый сок впрок, в больших количествах, так как он практически не хранится, даже в холодильнике. При относительно теплой температуре процесс брожения может начаться буквально в течение нескольких часов. Сок при этом становится мутным, приобретает неприятный кисловатый запах и вкус, употреблять такой продукт в пищу нельзя, — рассказала Стародубова, передает РИА Новости.

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