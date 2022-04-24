Газпром сообщил о росте заявок на российский газ для Европы

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Заявки на российский газ от европейских потребителей выросли до 51,7 миллиона кубометров. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщил официальный представитель холдинга «Газпром» Сергей Куприянов.

— Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 51,7 миллиона кубометров на 24 апреля, — сказал он.

По данным на субботу, 23 апреля, объем заявок составлял 48,6 миллиона кубометров. Это в два раза меньше поставок по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину — около 109,5 миллиона кубометров в сутки.

Своего максимума заявки достигли в начале марта — 109,6 миллиона кубометров.

Европа в последнее время ввела тенденцию на снижение объема закупки газа у России. Это связано с уменьшением спотовых цен, роста ветрогенерации и потеплением в регионе, передает ТАСС.

21 апреля в беседе с «ВМ» эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, почему Европа не может отказаться от российских газа и нефти. По его словам, попытки ЕС остановить взаимодействие с российскими энергоносителями невыгодны для всех.