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Минобороны сообщило об уничтожении цехов по производству взрывчатки для ВСУ

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны сообщило об уничтожении цехов по производству взрывчатки для ВСУ
Фото: depositphotos

Российские военнослужащие уничтожили с помощью высокоточных ракет наземного базирования цеха предприятия по производству взрывчатых веществ для Вооруженных сил Украины в районе Павлограда. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

— Высокоточными ракетами наземного базирования в районе Павлограда уничтожены цеха предприятия по производству взрывчатых веществ и порохов для украинских вооруженных сил, — сказал он.

Конашенков добавил, что российская авиация атаковала 26 военных объектов Украины, в том числе командно-наблюдательный пункт батальона, а также 25 районов сосредоточения украинских военнослужащих и военной техники. Уничтожено до 150 националистов, передает ТАСС.

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в районе Одессы российские военнослужащие вывели из строя логистический терминал на военном аэродроме. Там хранилась крупная партия вооружения, прибывшего из США и стран Европейского союза.

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