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Швейцария наложила вето на запросы ФРГ о реэкспорте боеприпасов на Украину

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Швейцария наложила вето на запросы ФРГ о реэкспорте боеприпасов на Украину
Фото: Pixabay

Швейцария отказала Германии в реэкспорте боеприпасов на Украину для немецких боевых машин пехоты. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщила швейцарская газета Sonntags Zeitung.

— На оба запроса Германии были даны отрицательные ответы со ссылкой на швейцарский нейтралитет и критерии обязательного отказа в соответствии с законом «О военных материалах», — сказал представитель швейцарского государственного секретариата по экономике.

По данным издания, Швейцария производит боеприпасы для БМП типа Marder, но конфедерация ограничивает их передачу в зоны конфликтов. Берлин направил два запроса на получение боеприпасов, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что около 20 деятелей культуры, науки, политики и других сфер отправили открытое письмо канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. В нем они призвали немецкого лидера прекратить поставки вооружения на Украину.

19 апреля Олаф Щольц заявил, что НАТО намерено продолжить финансовую и военную поддержку Украины. Однако не будет вступать в боевые действия.

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