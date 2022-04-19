Шольц заявил о намерении НАТО помогать Украине, но не вступать в боевые действия

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Западные страны продолжат оказывать финансовую и военную поддержку Украине. Однако напрямую вмешиваться в конфликт они не будут. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во вторник, 19 апреля.

— Наша обязанность как глав государств и правительств — не допустить того, чтобы война перекинулась на другие страны. В связи с этим НАТО не может и не будет напрямую вмешиваться в войну, и мы единодушны в этом вопросе, — заявил он.

Он подчеркнул, что считает возможным в рамках G7 предоставление Украине финансовой поддержки в размере 50 миллиардов евро, передает ТАСС.

Канцлер также сообщил, что возможности поставок оружия Украине из запасов бундесвера практически исчерпаны. Помимо укрепления армии ФРГ, уточнил он, власти страны также сделали возможным, чтобы Украина могла закупать военную продукцию из военной промышленности в Германии.

В этот же день зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России стоит приготовиться к возможной агрессии со стороны НАТО. Очень важно, подчеркнул Медведев, продолжать обеспечивать страну самым современным вооружением. Он также заявил, что несмотря на антироссийские санкции и настоящую экономическую войну, задушить экономику России и изолировать страну ни у кого не получится.