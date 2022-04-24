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«Макрон — ставленник Вашингтона»: политолог Марков объяснил, почему Ле Пен не видать победы на выборах

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
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«Макрон — ставленник Вашингтона»: политолог Марков объяснил, почему Ле Пен не видать победы на выборах
Фото: Пресс-служба Госдумы

По предварительным прогнозам, выборы во Франции завершатся победой действующего президента Эммануэля Макрона, который является ставленником Вашингтона. Следовательно, выстраивать отношения с РФ Макрон вряд ли будет. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил общественный деятель и политолог Сергей Марков, комментируя начало второго тура выборов лидера Франции.

По словам Маркова, разрыв в процентном соотношении между кандидатами составляет около 13 процентов. Лидирует по всем показателям Эммануэль Макрон. По мнению политолога, во втором туре Марин Ле Пен догонит своего оппонента, но не существенно:

— Как мне кажется, всего десять процентов отделят Ле Пен от победы. Правда в том, что выиграть ей все равно не дадут по той причине, что в отношении ее электората используется травля. Люди не могут в открытую даже заявить во время социологических опросов, что готовы отдавать за нее свои голоса. Макрон же уверен в своей победе по нескольким причинам. Он лидер элиты, а еще является ставленником глобалистских кругов и ведет политику в интересах США. И Вашингтон не позволит перемен.

Марков выразил мнение, что выборы и их исход никак не повлияют на улучшение отношений между Парижем и Москвой:

— Я хочу акцентировать, что даже если бы Ле Пен побеждала на выборах, то стать ей президентом все равно не дали бы. При таком сценарии в стране произвели бы мягкий государственный переворот и ее отстранили бы от власти. Недавним доказательством того, что ей даже накануне предвыборной компании устраивали препоны, является обвинение Ле Пен якобы в хищении 617 тысяч евро, что в принципе невозможно, поскольку в Европарламенте все финансовые процессы ведутся очень четко и везде имеется отчетность.

Делаются такие уловки на тот случай, чтобы даже при победе кандидатки от партии «Национальное объединение» Ле Пен не удалось удержаться долго в кресле лидера страны и оппоненты могли ей предъявить эти «сфальсифицированные» данные о нецелевой трате крупной суммы:

— Вот вам и демократия по-европейски, которую так хвалят порой. Печальнее всего, что многие считают Макрона лидером объединенной Европы. Но он практически ничего не решает с теми проблемами, с которыми европейским государствам приходится сталкиваться. Такое же равнодушие он проявлял, когда решалась судьба Украины в рамках Минских соглашений. С Россией он формально вынужден вести диалог, созваниваться, когда нужно, и делать заявления, когда от него потребуют его ставленники-глобалисты. Выстраивать с ним конструктивные отношения у Москвы вряд ли получится.

Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Участие в нем приняли 12 кандидатов. По его итогам лидирующую позицию занял нынешний президент Франции Эммануэль Макрон. Он набрал 27,84 процента. Его основной оппонент — глава крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 23,15 процента.

Конституционный совет Франции объявит официальные результаты 27 или 28 апреля.

Президента Франции избирают сроком на пять лет. Граждане принимают участие в выборном процессе путем прямого тайного голосования. В этом году в выборах могут принять участие около 49 миллионов избирателей.

Ожидается, что инаугурация состоится, когда истечет мандат нынешнего лидера: между объявлением результатов и 14 мая.

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