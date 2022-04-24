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Синоптик предупредил о снеге и заморозках в Центральной России

Евгений Белоусов

Общество
Синоптик предупредил о снеге и заморозках в Центральной России
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Температура на шесть–семь градусов ниже нормы и мокрый снег ожидаются с середины последней недели апреля в Центральной России. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 24 апреля.

По его словам, начало недели обещает быть по-майски теплым и слегка дождливым. В дневные часы даже в условиях скоротечных дождей столбики термометров будут подниматься до плюс 13–18 градусов.

Однако уже к середине недели ожидается резкое похолодание. Ночью четверга, 28 апреля, температура воздуха опустится до минус двух градусов.

В дневные часы температура не превысит плюс семи градусов. Также следует ожидать дождей и мокрого снега, но без образования снежного покрова.

— В пятницу под утро распогодится, но похолодание усилится до минус четырех — плюс одного градуса. В дневные часы — всего плюс 6–11 градусов, — рассказал Тишковец.

Уже в выходные должно потеплеть, но температура так и не вернется в климатическое русло, передает ТАСС.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о резкой перемене погоды на следующей неделе. Он сообщил, что следующая неделя в столице начнется с погоды, которая характерна для конца мая: воздух днем будет прогреваться до плюс 18–19 градусов. В среду днем, 27 апреля, температура резко упадет до плюс 5–10 градусов, конец месяца будет холодным.

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