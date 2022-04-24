Электробусы доставили футболистов ЦСКА на первый «безуглеродный матч»

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, 3-я Песчаная улица, 2А Карта всех событий

Московские электробусы доставили футболистов и персонал команды ПФК ЦСКА на первый «безуглеродный матч» на «ВЭБ Арене». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 24 апреля.

Уточняется, что матч посвящен теме сохранения экологии, именно поэтому футболистов к месту проведения состязания доставили электробусы. Данный вид транспорта работает на электричестве и не выбрасывает вредные вещества в воздух Москвы.

Благодаря им, например, только в прошлом году удалось сократить количество выбросов на 30 тысяч тонн, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы». Замена одного дизельного автобуса на электробус снижает выбросы СО2 в окружающую среду на 60,7 тонны в год, заключили в пресс-службе.

До этого стало известно, что тестирование электробуса-гармошки, курсирующего в Москве по маршруту т34, планируется продолжить до конца лета. Всего с начала тестирования этот электробус проехал более 6,5 тысячи километров и перевез около 30 тысяч пассажиров.