Число погибших при пожаре в тверском НИИ выросло до 17

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Число погибших в результате пожара в Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) войск Воздушно-космической обороны России в Твери увеличилось до 17. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

— В ходе разбора завалов обнаружены останки еще шестерых погибших. Общее количество жертв пожара составляет 17 человек, — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что разбор сгоревших конструкций еще продолжается, передает ТАСС.

21 апреля стало известно, что в здании ЦНИИ в Твери произошло возгорание. Пожал начался в кабинете на втором этаже.

Из-за деревянных перекрытий и внутренней обшивки в виде пластиковых панелей огонь начал быстро распространяться. Позже сообщалось, что открытое горение в здании оборонного НИИ удалось ликвидировать.

По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети. Сотрудники экстренных служб в настоящее время разбирают сгоревшие конструкции.