Ежегодная церемония в честь встречи советских и американских войск на Эльбе отменена

Фото: Пресс-служба Совфеда

Американские власти в этом году отменили проведение торжественной церемонии в память о встрече советских и американских военнослужащих на Эльбе в 1945 году, которая каждый год проходит неподалеку от Вашингтона на Арлингтонском кладбище, сообщил в воскресенье, 24 апреля, российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

По его словам, российской стороне было отказано в проведении подобных мероприятий. Формально отказ был выдан Арлингтонским кладбищем, однако это было сделано по рекомендации Госдепартамента США.

— Нам понятна эта реакция в силу той русофобии, которая развернута сегодня в США, — подчеркнул дипломат.

Встреча солдат из СССР и США в районе населенного пункта Торгау на Эльбе случилась 25 апреля 1945 года. Этот момент в мировой истории стал одним из главных символов общих усилий стран антигитлеровской коалиции в победе над нацистской Германией.

Дипломаты из России и стран СНГ, ветераны Второй мировой войны, а также официальные лица правительства Соединенных Штатов ранее ежегодно возлагали венки к мемориалу, расположенному неподалеку от американской столицы, пишет РИА Новости.

Накануне Антонов заявил, что работа посольства РФ в США блокируется американскими властями.