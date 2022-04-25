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Пожар произошел на нефтебазе в Брянской области

Егор Провоторов

Происшествия
Пожар произошел на нефтебазе в Брянской области
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Резервуары загорелись на нефтебазе «Дружба» в российском городе Брянск, сообщает пресс-служба правительства Брянской области в понедельник, 25 апреля.

По информации кабмина региона, в местном МЧС подтвердили факт возникновения возгорания на предприятии. В ответ на запрос ТАСС правительство области также подтвердило, что в настоящее время горят резервуары с топливом. Все экстренные службы отправились на место происшествия.

Огромное пламя заметно из разных точек Брянска. Очевидцы сообщили Telegram-каналу Mash, что перед этим были слышны характерные хлопки, похожие на взрывы.

О причинах возгорания, а также о пострадавших или погибших в результате происшествия на данный момент информации не поступало.

Накануне, 24 апреля, в здании Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) войск Воздушно-космической обороны в Твери также произошел серьезный пожар. В результате инцидента погибли 17 человек.

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