Пожар произошел на нефтебазе в Брянской области

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Резервуары загорелись на нефтебазе «Дружба» в российском городе Брянск, сообщает пресс-служба правительства Брянской области в понедельник, 25 апреля.

По информации кабмина региона, в местном МЧС подтвердили факт возникновения возгорания на предприятии. В ответ на запрос ТАСС правительство области также подтвердило, что в настоящее время горят резервуары с топливом. Все экстренные службы отправились на место происшествия.

Огромное пламя заметно из разных точек Брянска. Очевидцы сообщили Telegram-каналу Mash, что перед этим были слышны характерные хлопки, похожие на взрывы.

О причинах возгорания, а также о пострадавших или погибших в результате происшествия на данный момент информации не поступало.

Накануне, 24 апреля, в здании Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) войск Воздушно-космической обороны в Твери также произошел серьезный пожар. В результате инцидента погибли 17 человек.