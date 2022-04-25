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Ургант рассказал о самой большой ошибке в жизни, которой удалось избежать

Егор Провоторов

Общество
Ургант рассказал о самой большой ошибке в жизни, которой удалось избежать
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Известный российский телеведущий Иван Ургант заявил, что совершил бы самую роковую ошибку в своей жизни, если бы не взял в жены свою нынешнюю супругу Наталью Кикнадзе. Шоумен был знаком со своей избранницей с самого детства.

Ему очень нравилась эта девушка еще со школьных времен, однако Кикнадзе не относилась к Урганту и его ухаживаниям всерьез. После школы пути будущей звездной пары разошлись, однако спустя несколько лет они снова встретились и с тех пор были неразлучны.

Судьбоносный для Урганта момент произошел на показе киноленты «Осенний марафон». Телеведущий был поражен эмоциями Натальи, которая смеялась и плакала в процессе просмотра фильма. Тогда телеведущий понял, что если не возьмет Кикнадзе в свои жены, то совершит самую большую ошибку в жизни, пишет издание «Киноафиша».

В прошлую пятницу, 22 апреля, Иван Ургант рассказал, почему так долго не публикует ничего в своих социальных сетях. В ответ на соответствующий вопрос Ирены Понарошку шоумен ответил, что «оправдываться — это унизительно».

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