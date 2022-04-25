Колонна Народной милиции ДНР в районе Мариуполя. Количество и качество военной техники в предстоящей битве явно на нашей стороне. Также Россия и ДНР имеют преимущество в живой силе. Но ВСУ обороняются, а мы наступаем — нам сложнее / Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Украина давно планировала свое наступление в Донбассе, и опередить ее посредством спецоперации РФ удалось буквально на несколько часов, заявил командир добровольческого батальона «Пятнашка» из ДНР Ахра Авидзба.

По словам одного из военачальников батальонов Донецка, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не ожидали от российской стороны спецоперации, а связи между командованием и солдатами были нарушены по причине необходимости перехода в защиту после подготовки наступления в ДНР. Авидзба добавил, что об этом свидетельствуют и показания плененных солдат и офицеров.

— Они планировали это все. Не одним днем делалось. Просто уже есть понятие превентивный удар, и он был нанесен, — подчеркнул собеседник РИА Новости.

Командир «Пятнашки» поблагодарил президента России Владимира Путина за его верную оценку обстановки и принятое решение о начале специальной операции на Украине.

В минувшую субботу, 23 апреля, начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил о том, что украинские и британские спецслужбы готовят провокацию на территории города Лисичанска на территории Луганской народной республики.