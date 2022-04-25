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FP рассказал, почему провалилась попытка Запада настроить остальной мир против России

Егор Провоторов

В мире
FP рассказал, почему провалилась попытка Запада настроить остальной мир против России
Фото: depositphotos

Западным странам не удалось настроить большую часть мира против России, пишет в понедельник, 25 апреля, издание Foreign Policy со ссылкой на своего обозревателя Ховарда Френча.

По словам специалиста, многие государства планеты не поддержали антироссийские санкции, в том числе такие крупные страны, как Индия и Китай. Эксперт подсчитал численность населения этих государств и выяснил, что большинство их жителей отказались принимать участие в этом противостоянии из-за наличия в нем отголосков былого соперничества между Западом и Востоком.

Сложившаяся в начале прошлого века международная политическая система первоначально отвела странам «третьего мира» статус государств низшего сорта. В качестве примера Френч привел колонизацию Африки европейскими державами, пишет РИА Новости.

— Именно труд порабощенных миллионов людей, которые выращивали в огромных количествах сахар и хлопок, расчищали земли и выполняли всю прочую неоплачиваемую работу, сделал американские колонии прибыльными для Европы, а так называемый «Старый Свет» новым и богатым, — резюмировал автор.

Накануне политический обозреватель Саид Халил аль-Абси поделился мнением, что Соединенные Штаты совершили «преступление», когда заморозили резервы российского Центробанка и оказали беспрецедентное давление на мировые державы, чтобы те присоединились к санкциям против России.

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