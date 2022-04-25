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Небольшой дождь и теплую погоду пообещали москвичам 25 апреля

Егор Провоторов

Город
Небольшой дождь и теплую погоду пообещали москвичам 25 апреля
Фото: mos.ru / Е. Самарина

В понедельник, 25 апреля, Москва и область будет находиться под влиянием ложбины. Синоптики пообещали жителям и гостям столичного региона облачную погоду с прояснениями, а также небольшой дождь.

Воздух в столице и Подмосковье прогреется до 16 градусов выше нуля. Ветер будет дуть в юго-восточном направлении, его скорость составит 5-10 метров в секунду с порывами до 14 м/с. Атмосферное давление к середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 40 процентов, пишет портал «Метеоновости».

Синоптики рассказали о слабых колебаниях атмосферного давления на пониженном фоне, содержание кислорода в воздухе будет в пределах нормы, а его небольшое снижение может отмечаться только днем. Геомагнитный фон в понедельник будет неустойчивым.

В минувшее воскресенье, 24 апреля, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал россиян не ждать потепления в первые майские дни, погода в следующие семь дней будет переменчивой. В начале недели, при этом, температура будет выше нормы, однако к ее окончанию значительно снизится.

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