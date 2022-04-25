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Москвичам рассказали о ходе фестиваля «Пасхальный дар»

Евгений Белоусов

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Москвичам рассказали о ходе фестиваля «Пасхальный дар»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, площадь Славы Карта всех событий

Благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» проходит в Москве уже в седьмой раз. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» в понедельник, 25 апреля.

Организаторы собрали разнообразную программу, в которой есть множество интересного для тех, кто любит готовить и мастерить, выращивать растения и делать приятные подарки близким. Так, на Вешняковской, Святоозерской и Матвеевской улицах, а также на площади Славы и бульваре Дмитрия Донского проходят кулинарные мастер-классы.

На них можно научиться готовить специальные пасхальные угощения. Среди них — пасхальное печенье «Зайчики», царская пасха со сметаной и ягодами, воздушный заварной кулич и пасхальные пряники с цукатами, орехом пекан и изюмом.

На Тверской площади есть отличная возможность сделать подарок для близких. Например, там можно смастерить сувенир-магнитик, украсить гнездо для птички или сделать экогнездо из натурального мха и ягод.

На бульваре Дмитрия Донского гостей познакомят с традициями оформления пасхальных витрин в России и других странах и покажут, как декорировать модель пасхальной витрины кондитерской, булочной, антикварного магазина и магазина игрушек.

Мастер-классы, где обучат художественным и технологическим приемам изготовления сувениров и подарков на тему Пасхи, пройдут на площади Славы в Кузьминках. Среди возможных предметов — пасхальный заяц из фетра, пасхальная корзиночка из экологичных материалов и другие полезные вещи.

С 23 по 28 апреля на 23 площадках в центре столицы и округах пройдет фестиваль «Пасхальный дар». Отмечается, что фестиваль будет традиционно посвящен благотворительности. Специально для фестиваля было испечено 15 тысяч куличей, уточнил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

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