Билетный центр откроется на ВДНХ в начале мая

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

На Центральной аллее (недалеко от арки главного входа) 1 мая откроется билетный центр с терминалами. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Билетный центр значительно упростит посетителям ВДНХ процесс покупки билетов и сэкономит время. Благодаря терминалам самообслуживания гости смогут выбирать интересующие их события на разных площадках выставки и оплачивать их в одном месте. Например, приобретать билеты в центр «Космонавтика и авиация», музей «Слово», Музей ВДНХ и интерактивный музейный комплекс «Буран», а также оплачивать посещение концертов в зеленом театре и Доме культуры, спектаклей в Театре сказок, творческие занятия, организуемые резидентами «Парка ремесел», и многое другое, — говорится в сообщении.

Уточняется, что приобрести билет в центре можно в любой день с 10:00 до 21:00. Оплата в терминалах будет производиться только банковскими картами, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что на ВДНХ к началу мая распустится около 1,5 миллиона луковичных цветов. Тюльпаны сорта «шоувиннер» распустятся раньше всех. Их можно будет увидеть около памятника В. И. Ленину перед павильоном № 1 «Центральный».