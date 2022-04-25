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Ребенок с затонувшего круизного судна погиб в Японии

Георгий Соланович

В мире
Ребенок с затонувшего круизного судна погиб в Японии
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Японские врачи подтвердили гибель ребенка с затонувшего круизного судна KAZU 1. Об этом сообщили на местном телеканале NHK.

Корабль вышел из порта Уторо на северном острове Хоккайдо в субботу и взял курс на поселок Сяри, где находятся живописные водопады. На борту судна, помимо двух членов экипажа, находились 24 пассажира, в том числе два ребенка.

Сигнал бедствия KAZU 1 подал в 7:15 по московскому времени. К предполагаемому месту крушения прибыли аварийные службы, позже к работам подключились сотрудники самообороны Японии.

На следующие сутки после инцидента были найдены 10 человек, все мертвы. Ребенок был найден рыбаками в ночь на понедельник в 14 километрах от мыса Сирэтоко.

Глубина в районе крушения может достигать 100 метров, в связи с этим после установления предполагаемого места затопления к поисковым работам подключатся дайверы. До сих пор спасатели нашли только 11 человек из 26.

Причины инцидента до сих пор неизвестны, передает РИА Новости.

9 ноября 2021 года сообщалось, что водолазы нашли в корпусе затонувшего в Белом море корабля «Фаворит» тела двух членов экипажа, которые были включены в список пропавших без вести.

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