Российские банки начнут выпускать карты UnionPay к осени

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Российские банки продолжают подготовку к выпуску карт UnionPay и рассчитывают перейти к производству к осени 2022 года. Информацию подтвердили кредитные организации в понедельник, 25 апреля.

Так, «Абсолют Банк» планирует начать выпуск в третьем квартале текущего года. В банке также добавили, что следующим этапом является производство карт с платежной системой «МИР».

Кроме того, карты с китайской платежной системой планируют выпускать «Хоум Кредит», «Ак Барс Банк» и «Росбанк», однако кредитные организации еще не закончили процесс согласования.

По оценкам экспертов, заявки на производство UnionPay могут рассматриваться от двух до трех месяцев. Примечательно, что китайская платежная система может намеренно задерживать одобрение обращение от банков РФ из-за опасений вторичных санкций, передают «Известия».

Попавшие под санкции крупные российские банки не смогут выпускать карты UnionPay, так как платежная система боится сотрудничать с ними из-за риска вторичных санкций. Так, в Сбербанке рассказали, что о таком решении UnionPay сотрудникам банка рассказали на закрытой встрече.

Выпускавший данные карты «Промсвязьбанк» прекратил их выпуск, попав под антироссийские санкции. «Совкомбанк» также хотел начать выпуск карты «Халва» на базе UnionPay, но отказался от этих планов из-за того, что использование любых карт подсанкционных банков за рубежом не имеет перспектив.