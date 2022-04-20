Российские подсанкционные банки не смогут выпускать карты UnionPay

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Попавшие под санкции крупные российские банки не смогут выпускать карты UnionPay, так как платежная система боится сотрудничать с ними из-за риска вторичных санкций. Об этом стало известно в среду, 20 апреля.

Так, в Сбербанке рассказали, что о таком решении китайской платежной системы сотрудникам банка рассказали на закрытой встрече. Именно поэтому «Сбер» не будет выпускать эти карты. Выпускавший карты UnionPay Промсвязьбанк прекратил их выпуск, попав под антироссийские санкции.

Совкомбанк также хотел начать выпуск карты «Халва» на базе UnionPay, но отказался от этих планов из-за того, что использование любых карт подсанкционных банков за границей бесперспективно, передает РБК, ссылаясь на свои источники в нескольких российских банках.

В субботу, 16 апреля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новой целью экономических санкций Евросоюза в адрес России станет банковский сектор и, в частности, Сбербанк.

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин высказал мнение, что Россия может подключиться к международной системе расчетов CIPS, принадлежащей Китаю, однако расплачиваться с ее помощью будет сложнее. При этом теоретическое отключение РФ от SWIFT только усложнит расчеты, но не заблокирует их возможность.