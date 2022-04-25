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Мировые военные расходы в 2021 году превысили два триллиона долларов

Георгий Соланович

Экономика
Мировые военные расходы в 2021 году превысили два триллиона долларов
Фото: Pixabay

Общемировые военные расходы в 2021 году превысили рекордные два триллиона долларов, Россия по расходам заняла пятое место, уступив США, Китаю, Индии и Великобритании, отмечается в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

— В 2021 году военные расходы в мире впервые превысили отметку в два триллиона долларов США, достигнув отметки в 2113 миллиардов долларов. Мировые расходы в 2021 году были на 0,7 процента выше, чем в 2020 году, и на 12 процентов выше, чем в 2012 году, — говорится в материале SIPRI.

Примечательно, что оборонный бюджет первой пятерки составил 62 процента от общих мировых военных расходов. Так, США в 2021 году на военные расходы потратили 801 миллиард долларов, Китай — 293 миллиарда, Индия — 76,6 миллиарда, Великобритания — 68,4 миллиарда, РФ — 65,9 миллиарда долларов.

Тем не менее, из-за активного восстановления экономики после пандемии оборонный бюджет стран в прошлом году составил 2,2 процента от мирового ВВП, что на 0,1 процента меньше, чем в 2020. Директор программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений Люси Беро-Судро подчеркнул, что России удалось увеличить военные расходы благодаря высоким доходам от продажи нефти и газа, передает РИА Новости.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев объявили о выделении 713 миллионов долларов на военное финансирование Украины и еще 15 стран Европы.

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