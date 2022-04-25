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AP: США выделят 713 миллионов долларов военной помощи Украине и нескольким странам ЕС

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
В мире
AP: США выделят 713 миллионов долларов военной помощи Украине и нескольким странам ЕС
Фото: Unsplash

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев объявили о выделении 713 миллионов долларов на военное финансирование Украины и еще 15 стран Европы. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщило американское агентство Associated Press.

В материале отмечается, что Украина получит более 322 миллиона долларов, остальные средства будут распределены между странами Центральной и Восточной Европы, передает ТАСС.

13 апреля агентство Reuters со ссылкой на два собственных источника в американском истеблишменте сообщило, что власти Соединенных Штатов должны были объявить о новых поставках вооружений Украине на сумму 750 миллионов долларов.

Финансирование поставок будет проходить в рамках особых полномочий главы государства. Президент США Джо Байден по этому документу может ратифицировать передачу продукции любого характера без одобрения Конгресса в случае чрезвычайной ситуации.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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