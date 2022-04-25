Столичным предпринимателям рассказали о новой мере поддержки для ресторанного бизнеса

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Правительство Москвы решило выдать статус полноценной летней веранды парклетам города. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Московские рестораторы смогут размещать на парковках парклеты в формате летних веранд. Сейчас совместно с коллегами из Департамента торговли и услуг мы вносим последние изменения в соответствующие документы. Это еще одна мера поддержки, о которой просили предприниматели. В преддверии лета ресторанный бизнес ждет притока новых посетителей. Возможность дополнительно обустраивать летние веранды позволит увеличить число гостей в 1,5 раза и сохранить рабочие места, — рассказал он.

На данном этапе в городе уже работают три парклета, их количество будет увеличиваться. Они будут функционировать с апреля по ноябрь 2022 года, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Напомним, что 1 апреля в Москве открылись летние веранды кафе и ресторанов, всего в этом году их будет более 3,3 тысячи.