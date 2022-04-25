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Инновационный центр микроэлектроники в технополисе «Москва» откроется в этом году

Араз Салехов

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Инновационный центр микроэлектроники в технополисе «Москва» откроется в этом году
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

На зеленоградской площадке «МИЭТ» в особой экономической зоне (ОЭЗ) Технополис «Москва» объявили о завершении строительства одного из корпусов будущего инновационного центра в области электроники. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— На площадке «МИЭТ» в столичной ОЭЗ создается инновационный центр проектирования, инжиниринга, трансфера технологий и подготовки кадров в области электроники. Строительство ведет Зеленоградский инновационно-технологический центр АО «ЗИТЦ», который вложит в проект 1,5 миллиарда рублей. Концепция предусматривает возведение двух корпусов, где прежде всего разместятся резиденты площадки «МИЭТ», — отметил он.

Глава столичного департамента добавил, что на данном этапе на завершающей стадии находится строительство первого объекта. Общая площадь здания составит более пяти тысяч квадратных метров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что специалисты особой экономической зоны (ОЭЗ) Технополис «Москва» начали производить новый лекарственный препарат для терапии деменции при болезни Альцгеймера.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов добавил, что продукт уникален своей комбинацией двух молекул в одной лекарственной форме. Вместе они дополняют друг друга.

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