Андрей Бочкарев оценил готовность пересадки со станции «Электрозаводская» БКЛ на синюю линию метро

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Россия, Москва, метро Электрозаводская Карта всех событий

Подземная пересадка со станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии готова на 60 процентов. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Готовность монолитных работ составляет порядка 85 процентов, а работы по проходке горным способом завершены почти наполовину, — заявил он.

Заммэра добавил, что станция БКЛ «Электрозаводская» входит в состав северо-восточного участка Большого кольца, вместе со станциями «Авиамоторная» и «Лефортово» она временно работает в составе Некрасовской линии.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что мониторинг конструкций действующих и возводимых сооружений метрополитена ведется на круглосуточной основе. Также он добавил, что готовность гидроизоляции объекта оценивается на 87 процентов, говорится в релизе.

Помимо этого, стало известно, что общестроительная готовность тоннеля под путями Павелецкого направления железной дороги в составе столичного скоростного диаметра оценивается на 30 процентов. Заммэра уточнил, что специалисты ведут работы круглые сутки. К процессу строительства привлечены более 50 человек и 15 единиц техники.