Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев оценил готовность пересадки со станции «Электрозаводская» БКЛ на синюю линию метро

Араз Салехов

Город
Андрей Бочкарев оценил готовность пересадки со станции «Электрозаводская» БКЛ на синюю линию метро
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, метро Электрозаводская Карта всех событий

Подземная пересадка со станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии готова на 60 процентов. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Готовность монолитных работ составляет порядка 85 процентов, а работы по проходке горным способом завершены почти наполовину, — заявил он.

Заммэра добавил, что станция БКЛ «Электрозаводская» входит в состав северо-восточного участка Большого кольца, вместе со станциями «Авиамоторная» и «Лефортово» она временно работает в составе Некрасовской линии.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что мониторинг конструкций действующих и возводимых сооружений метрополитена ведется на круглосуточной основе. Также он добавил, что готовность гидроизоляции объекта оценивается на 87 процентов, говорится в релизе.

Помимо этого, стало известно, что общестроительная готовность тоннеля под путями Павелецкого направления железной дороги в составе столичного скоростного диаметра оценивается на 30 процентов. Заммэра уточнил, что специалисты ведут работы круглые сутки. К процессу строительства привлечены более 50 человек и 15 единиц техники.

Читайте также:
Строительство Москва Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces! или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Все мнения
О проекте