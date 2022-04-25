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Более 210 рабочих эвакуируют из-за аварии в шахте «Ерунаковская-8» в Кемеровской области

Георгий Соланович

Происшествия
Более 210 рабочих эвакуируют из-за аварии в шахте «Ерунаковская-8» в Кемеровской области
Фото: МЧС

Более 210 рабочих эвакуируют из шахты «Ерунаковская-8» в Новокузнецком городском округе в Кемеровской области из-за аварии на водоотливе. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в экстренных службах региона.

— На шахте «Ерунаковская-8» произошла авария на водоотливе. На момент ЧП в забое находились 211 человек, горняков эвакуируют, — говорится в сообщении.

С двумя горняками нет связи, их судьба остается неизвестной, передает РИА Новости.

В ноябре 2021 года взрыв прогремел в шахте «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, в трагедии пострадали более ста человек, 51 погиб, в том числе пять спасателей.

26 ноября по факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Однако позднее защита всех подозреваемых обжаловала арест.

2 декабря стало известно, что семьи погибших на шахте дополнительно получат по миллиону рублей от властей Кемеровской области.

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