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Синоптик рассказал, какая погода ждет петербуржцев 1 мая

Ирина Игнатенко

Общество
Синоптик рассказал, какая погода ждет петербуржцев 1 мая
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Погода в Санкт-Петербурге 1 мая будет неустойчивой, возможны кратковременные осадки. Ночью температура воздуха опустится до минус одного градуса. Такой прогноз дал ведущий специалист центра «Фобос», синоптик Михаил Леус.

— Днем 1 мая будет от плюс 4 до плюс 9 градусов, а 2 и 3 мая — до плюс 6 и плюс 11 градусов, — отметил он в комментарии «Невским новостям».

В целом, по словам синоптика, погода в начале мая продолжит тенденцию последних дней апреля, которые также будут довольно прохладными: начиная с 27 числа, дневная температура воздуха не будет превышать отметку в плюс пять-десять градусов, а в среду возможен мокрый снег.

Подобные погодные условия в городе наблюдаются из-за циклонического вихря «Рената». В столицу он принесет солнечную и ясную погоду, а в Петербурге будет облачно и дождливо, передает Nation News.

В минувшее воскресенье, 24 апреля, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал россиян не ждать потепления в первые майские дни, погода в следующие семь дней будет переменчивой.

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