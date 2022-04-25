Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ФСБ задержала готовивших теракт в Ставрополе сторонников ИГ

Георгий Соланович

Происшествия
ФСБ задержала готовивших теракт в Ставрополе сторонников ИГ
Фото: Depositphotos

Сотрудники ФСБ задержали сторонника «Исламского государства»*, готовившего теракт на объекте транспортной инфраструктуры Ставрополья. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в ЦОС ведомства.

— ФСБ РФ на территории Ставропольского края предотвращен террористический акт. <...> В городе Ставрополе вскрыта и пресечена деятельность сторонника запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», планировавшего по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение теракта на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона, — говорится в сообщении.

Примечательно, что в ходе обыска в квартире задержанного силовики обнаружили и изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы для изготовления бомбы.

Сторонник ИГ признался в своих намерениях, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «приготовление к террористическому акту», передает РИА Новости.

21 апреля ФСБ задержала злоумышленника, готовившего террористический акт на железной дороге в Крыму. Уточняется, что задержанный, будучи гражданином РФ, исполнял приказы лидеров крымско-татарского исламского добровольческого батальона «Крым». Известно, что данное формирование поддерживало националистов в борьбе против ВС РФ на Украине.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.

Читайте также:
Ставропольский край ФСБ Терроризм
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces! или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Все мнения
О проекте