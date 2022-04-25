ФСБ задержала готовивших теракт в Ставрополе сторонников ИГ

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Сотрудники ФСБ задержали сторонника «Исламского государства»*, готовившего теракт на объекте транспортной инфраструктуры Ставрополья. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в ЦОС ведомства.

— ФСБ РФ на территории Ставропольского края предотвращен террористический акт. <...> В городе Ставрополе вскрыта и пресечена деятельность сторонника запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», планировавшего по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение теракта на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона, — говорится в сообщении.

Примечательно, что в ходе обыска в квартире задержанного силовики обнаружили и изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы для изготовления бомбы.

Сторонник ИГ признался в своих намерениях, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «приготовление к террористическому акту», передает РИА Новости.

21 апреля ФСБ задержала злоумышленника, готовившего террористический акт на железной дороге в Крыму. Уточняется, что задержанный, будучи гражданином РФ, исполнял приказы лидеров крымско-татарского исламского добровольческого батальона «Крым». Известно, что данное формирование поддерживало националистов в борьбе против ВС РФ на Украине.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.