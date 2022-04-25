Иммунолог Продеус развеял миф о гипоаллергенных животных

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Существование гипоаллергенных пород животных является мифом, так как аллергию провоцирует не шерсть или ее отсутствие, а слюна и пот питомца. Об этом рассказал врач-педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус.

По его словам, симптомы аллергии на животных и пыльцу растений похожи. Ими являются заложенность носа, жжение в глазах и кашель. При этом врач отметил, что ошибочно считать, что приступы аллергии вызывает шерсть питомцев.

— Лысые кошки, «гипоаллергенные» породы — это не более чем рекламный трюк. Да, действительно, проявления на короткошерстных или бесшерстных животных будут, возможно, меньше, потому что вы будете меньше встречаться с аллергенами, распространяемыми с шерстью, — заявил Продеус, уточнив, что это не говорит о том, что у человека не будут проявляться вышеназванные симптомы.

Специалист объяснил, что причиной реакции организма является не шерсть, а пот, слюна и другие выделения питомца, пишет «Газета.Ru».

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