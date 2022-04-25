Эксперты рассказали, как изменятся цены на бензин в мае

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Эксперты рассказали, как могут измениться цены на бензин и дизельное топливо в мае.

Аналитик Артем Деев отметил, что в мае россияне начинают чаще перемещаться по стране, так как начинается дачный и отпускной сезон, следовательно спрос на бензин будет расти, что приведет к повышению цен.

По его мнению, средние цены на бензин и дизель немного вырастут. В мае стоимость бензина АИ-92 может составить в среднем по стране 48 рублей, АИ-95 — 52, АИ-98 — 61, а дизеля — 55.

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Михаил Оганезов в свою очередь отметил, что подорожание не будет значительным.

Большого роста цен на бензин ждать не стоит. Это стратегически важный продукт для России, власти не дадут ему резко подорожать. Такое мнение высказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Михаил Оганезов.

По его словам, все необходимые меры поддержки уже были приняты — от налоговых льгот и послаблений до поддержки малого бизнеса.

— Если говорить непосредственно о том, что будет с ценами, то какие-то серьезные скачки крайне маловероятны. Скорее всего, можно будет увидеть движение в районе одного процента как вниз, так и вверх, но не более того. Даже несмотря на старт сезона с высоким спросом, — отметил он в комментарии Life.ru.

23 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое обязывает нефтяников продавать больше топлива на биржевых торгах. Минимальная доля продажи бензина на бирже увеличена с нынешних 11 до 12 процентов от общего объема производства, передает RT.

13 апреля стало известно, что крупнейший нефтетрейдер откажется от торговли нефтью из России до конца года. По данным СМИ, объемы российской нефти, которой торгует Vitol Group, должны значительно снизиться во втором квартале 2022 года.