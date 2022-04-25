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Пожар на нефтебазе в Брянской области локализован

Георгий Соланович

Общество
Пожар на нефтебазе в Брянской области локализован
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Сотрудники экстренных служб локализовали крупный пожар на нефтебазе в Брянской области на площади 1500 квадратных метров. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил источник.

На нефтебазе «Дружба» в российском городе Брянске загорелись резервуары. По информации кабмина региона, в местном МЧС подтвердили факт возникновения возгорания на предприятии. Все экстренные службы отправились на место происшествия.

Огромное пламя было заметно из разных точек Брянска. Очевидцы сообщали, что перед этим были слышны характерные хлопки, похожие на взрывы.

О причинах возгорания, а также о пострадавших или погибших в результате происшествия на данный момент информации не поступало.

Накануне, 24 апреля, в здании Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) войск Воздушно-космической обороны в Твери также произошел серьезный пожар. В результате инцидента погибли 17 человек.

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