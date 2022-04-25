Жители столицы проголосовали за самую красивую станцию БКЛ метро

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Мичуринский проспект Карта всех событий

В проекте «Активный гражданин» подошло к концу голосование по выбору лучшего дизайна новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Лидером голосования стала станция «Мичуринский проспект», которая набрала более 19 процентов голосов. «Новаторская» оказалась на втором месте с 15 процентами голосов, у «Аминьевской» — около 12 процентов. «Каховская» получила более 10 процентов, а «Проспект Вернадского» — почти девять процентов, — говорится в сообщении.

Около шести процентов голосов у станций «Давыдково», «Народное Ополчение», «Мневники», «Терехово». Чуть больше пяти процентов получила станция «Воронцовская», у станции «Зюзино» около четырех процентов, а «Кунцевская» набрала три процента голосов.

Участниками голосования стали 203 706 тысяч человек, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что горожане выбрали дополнительные сервисы при аренде кабинки на колесе обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ. В голосовании приняли участие более 175 тысяч москвичей.

Помимо этого, жители города на сайте проекта «Активный гражданин» могут выбрать мероприятия, которые войдут в программу фотовыставки «ОБЪЕКТИВно о Москве». Выставка пройдет с 17 по 31 мая в «Доме на Брестской».