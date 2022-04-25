В России выявили 7651 случай коронавируса за сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие сутки в 85 регионах России выявили 7651 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За последние 24 часа в РФ от ковида скончались 159 человек, еще 1112 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от ковида 8855 граждан, уточняется на портале.

22 апреля главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН, вирусолог Петр Чумаков заявил, что после майских праздников маловероятен всплеск заражения коронавирусной инфекцией.

По его словам, у россиян выработался иммунитет, поэтому службы здравоохранения работают не в полную мощность, а вполсилы. Он напомнил, что недавно прошла волна заражения штаммом «омикрон». Большинство людей перенесли его бессимптомно. В связи с этим текущий уровень заболеваемости резко понизился.