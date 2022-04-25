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Эксперты прокомментировали итоги президентских выборов во Франции, победителем которых стал Эммануэль Макрон, набрав 58,55 процента голосов.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров предположил, что президента Франции Эммануэля Макрона впереди ждет неспокойное пятилетие правления, так как многие французы выступают против его политики.

— Макрону вряд ли стоит надеяться на спокойное пятилетие. Ему предстоит сформулировать новую программу. Она должна объединить общество, которое расколото географически, социально и экономически, — отметил он в комментарии НСН.

Доцент департамента «Прикладная политология» Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко считает, что после победы Эммануэля Макрона на президентских выборах Франция ужесточит риторику по отношению к России. Она отметила, что в настоящее время Франция присоединилась ко всем антироссийским санкциям. Также Париж запретил полеты над своей территорией для авиакомпаний России. Таким образом, власти следуют в фарватере евроатлантической солидарности, передает Life.ru.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров.предположил, что во внешней политике для Макрона будут доминировать вопросы, связанные с Евросоюзом, так же, как и поддержания единства Запада во главе с США, а потепления отношений с Россией ожидать не стоит, передает «Радио 1».

25 апреля президент России Владимир Путин поздравил действующего президента Франции Эммануэля Макрона с победой на состоявшихся выборах главы государства.