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Волонтеры займутся очисткой берегов московских водоемов в рамках акции «Вода России»

Араз Салехов

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Волонтеры займутся очисткой берегов московских водоемов в рамках акции «Вода России»
Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

Волонтеры страны в рамках экологической акции «Вода России» займутся очисткой берегов водоемов на природных территориях столицы в апреле текущего года. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

— В апреле стартует ежегодная экологическая акция «Вода России», которая проводится в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». С апреля по октябрь на природных территориях, подведомственных Мосприроде, будут организованы мероприятия по очистке волонтерами берегов водных объектов от бытовых отходов и прочего сора, — говорится в сообщении.

Участниками акции станут около 350 человек, планируется очистить от отходов более 12 километров береговой линии водоемов. Очистительные работы будут проведены в «Тропарево», «Теплый Стан», «Царицыно», «Битцевский лес», «Москворецкий», «Долина реки Сетунь», «Измайлово», «Косинский» и в различных округах Москвы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, стало известно, что столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности приступил к предварительному обследованию дна в зонах отдыха, где предусмотрено купание.

Основная задача данного процесса заключается в поисках мусора, который скапливается на дне водоемов за осенне-зимний период.

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