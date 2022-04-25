Врач прокомментировал сообщения о вспышках гепатита в 12 странах мира

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Врач Денис Прокофьев прокомментировал сообщения о вспышках гепатита неясной этиологии среди детей в двенадцати странах мира.

Он объяснил, что гепатит бывает различных форм. Сама болезнь достаточно хорошо изучена. При этом вирусная вспышка возможна в двух случаях: если детям не делают прививки от этого заболевания в соответствии с календарным планом или происходит объединение вируса гепатита с другими вирусами.

— Если начнут отказываться от вакцинации против гепатита В, которая делается в первый день жизни, фактически новорожденным, будет вспышка. А вторая опасность заключается в том, что если вирус будет объединяться с другими, то, конечно, он станет более контагиозным, то есть более заразным, — отметил врач в комментарии «Царьграду».

Ранее Всемирная организация здравоохранения сделала заявление о появлении случаев острого гепатита неизвестного происхождения зарегистрировано у детей в разных странах. По информации ВОЗ, по состоянию на 21 апреля 2022 года зарегистрировано 169 случаев острого гепатита в 11 европейских странах и одном государстве в регионе Северной и Южной Америки, передает издание argumenti.ru.

Ранее врачи рассказали «Вечерней Москве», как не пропустить гепатит у ребенка.