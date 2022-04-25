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VK запускает российскую игровую площадку VK Play 

Анастасия Колоскова

Общество
VK запускает российскую игровую площадку VK Play 
Фото: Pexels

VK запускает площадку VK Play, которая станет единой точкой доступа к игровому контенту. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

На старте VK Play включает каталог игр, облачный гейминг, стриминг и киберспорт. В дальнейшем на площадке запустят собственное медиа об игровой индустрии, а также расширят набор игровых сервисов и увеличат количество киберспортивных мероприятий.

В каталоге VK Play представлены сотни игр — от легких головоломок до хардкорного экшена. В них можно играть как на ПК, так и через технологии облачного гейминга. Всем, кто зарегистрируется на площадке до 10 мая включительно VK Play подарит бесплатный доступ к приключенческому 2D-экшну BlastBrigadevs. The EvilLegionof Dr. Cread.

— Интерес к играм постоянно растет: они становятся не только развлечением, но и профессией и инструментом для проявления своего потенциала. Именно поэтому мы запускаем VK Play — удобную и безопасную площадку, которая станет единой точкой доступа для всего игрового сообщества в стране, — рассказал директор по стратегическому развитию VK Play Артем Черменин.

VK Play предоставляет возможность организовывать киберспортивные трансляции и проводить собственные турниры.

22 апреля Роскомнадзор ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2. По информации реестра, сайт будущей игры заблокирован по требованию Генпрокуратуры России, согласно регламенту блокировки сайтов, которые содержат призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях.

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