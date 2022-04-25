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«Он ударил всех нас»: мать Криса Рока прокомментировала инцидент с пощечиной на «Оскаре»

Анастасия Колоскова

Общество
«Он ударил всех нас»: мать Криса Рока прокомментировала инцидент с пощечиной на «Оскаре»
Фото: Zuma/TASS

Мать Криса Рока, который во время проведения премии «Оскар» получил пощечину от актера Уилла Смита после шутки о его жене, прокомментировала произошедшее в интервью WisTV.

Розали Рок убеждена, что у Уилла Смита не было оснований защищать свою жену подобным образом.

— Ты отреагировал на то, что жена бросила на тебя косой взгляд, хотя она просто думала, смеяться или нет, когда это произошло, — обратилась женщина к обидчику своего 57-летнего сына.

По словам матери ведущего, она впервые за несколько лет смотрела церемонию по телевизору, а не из зрительного зала. Она призналась, что сначала решила, что инцидент с пощечиной был запланирован по сценарию. Однако поняла, что это не так, когда Смит начал оскорблять комика.

— Когда он ударил Криса, он ударил всех нас. Меня он точно ударил, — заключила Рок.

По ее мнению, извинения Уилла Смита в соцсетях не были искренними. Она уверена, что текст писался не им лично, а командой звезды. К тому же мать Криса Рока также расстроил факт, что Смит не принес извинения ее сыну лично, пишет Lenta.ru.

Во время объявления претендентов в категории «Лучший документальный фильм» ведущий церемонии Крис Рок пошутил насчет «удивительной, очень короткой прически» жены Смита Джады Пинкетт-Смит, которая страдает от алопеции — аутоиммунного заболевания, приводящего к выпадению волос. Смит сразу же встал со своего места, поднялся на сцену и ударил Рока по лицу. Затем произнес еще несколько слов в адрес Рока, но в этот момент звук в рамках трансляции отключили.

Позже киноакадемия США отстранила актера Уилла Смита от участия и посещения своих мероприятий на десять лет за инцидент на вручении премии «Оскар». Кроме того, представители киноакадемии назвали поведение Смита неприемлемым и опасным и извинились за то, что «не отреагировали должным образом», так как таких действий со стороны актера не ожидал никто.

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