Доктор Мясников предупредил об опасных последствиях храпа

Фото: Youtube / Доктор Мясников

Неприятными последствиями храпа могут стать повышение давления и уровня сахара в крови, а также снижение мужской потенции. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Он напомнил, что нарушение дыхания во время сна называется апноэ.

— Апноэ сна — это когда люди, обычно тучные, когда спят — храпят, у них мягкие ткани верхнего неба перекрывают на доли секунды вход в дыхательные пути. Дыхание останавливается, жуткий храп это пробивает, и человек спит дальше, — заявил врач в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников уточнил, что нарушение дыхания во время сна провоцирует повышение артериального давления и уровня сахара в крови. Кроме того, страдающие от храпа мужчины могут столкнуться с эректильной дисфункцией, заключил специалист.

Ранее Мясников объяснил, о чем сигнализирует опухание рук и ног. По его словам, опухание конечностей может указывать на появление тромбоза. Медик объяснил, что любой тромб таит в себе смертельную опасность. Кровяной сгусток может образоваться в глубоких или поверхностных венах.