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Эксперты рассказали, будут ли расти цены на аренду квартир в Москве

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперты рассказали, будут ли расти цены на аренду квартир в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Эксперты оценили, как будет меняться стоимость аренды квартир в столице в ближайшее время.

Аналитик Марк Гойхман отметил, что в настоящее время на рынок аренды действуют противоположные факторы. Одновременно будут проявляться сокращение платежеспособного спроса на аренду и увеличение предложения, так как многие будут переезжать в регионы, чтобы работать в удаленном формате. Многие люди, у которых уменьшаются доходы, вынуждены будут сдавать свою недвижимость.

По словам эксперта, в подобных условиях цены на аренду могут немного снизиться, передает МИР 24.

Будут ли расти ставки на аренду жилья — вопрос спорный, считает вице-президент по экономическому анализу инвестиционного фонда ANIF Арам Налбандян. По его мнению, стоимость аренды зависит от множества факторов. Он пояснил, что в настоящее время предложение в сегменте аренды выросло во многом из-за того, что снизились продажи, а также некоторые люди сменили место проживания. Но ближе к лету продажи должны увеличиться.

Аналитик добавил, что не видит объективных причин ни для резкого роста цен в сегменте аренды, ни для падения.

До этого сообщалось, что объем предложения жилья в долгосрочную аренду вырос в Москве на 30–45 процентов. Процесс обусловлен тем, что владельцы решили получать прибыль от квартир, которые ранее никогда не сдавались.

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