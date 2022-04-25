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Текущий ремонт 38 медучреждений проведут в Подмосковье в этом году

Ирина Игнатенко

Общество
Текущий ремонт 38 медучреждений проведут в Подмосковье в этом году
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В 2022 году в Московской области в рамках дополнительной региональной программы проведут текущий ремонт 38 объектов сферы здравоохранения. Об этом сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

Ремонтные работы в рамках программы проводят в поликлиниках, амбулаториях, стационарах.

В список текущих работ войдет замена оконных и дверных блоков, сантехнические работы, замена АПС, электромонтажные работы.

В этом году реализация программы пройдет на территории 21 округа. Среди ремонтируемых учреждений есть и достаточно крупные, например, терапевтический корпус Электростальской центральной городской больницы. Работы на объектах планируют завершить до конца года.

В настоящее время по всем проектам подготовлена сметная документация. Контракты с подрядчиками на проведение работ планируют заключить до 1 июля, передает РИАМО.

Городская клиническая больница им. С. П. Боткина за последние годы получила второе рождение. «Вечерняя Москва» узнала, как изменилось медучреждение и что нового в нем появилось.

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