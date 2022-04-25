Посол РФ в США: Вашингтон не вернет Москве конфискованную дипсобственность

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Соединенные Штаты не вернут в распоряжение России ранее конфискованную дипломатическую собственность. Об этом в пятницу, 25 апреля, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

— Однозначно вам скажу, я твердо убежден, что нам ничего не вернут, — заявил дипломат.

Антонов также напомнил, что США заморозили российские банковские счета, на которых хранятся «огромные средства». Посол в эфире телеканала «Россия 24» назвал подобные действия Вашингтона кражей.

До этого дипломат заявил, что российская сторона заинтересована в стабилизации отношений с Соединенными Штатами. По его словам, для развития диалога в этом направлении есть потенциал. «Цементирующим началом» для диалога должна стать память о погибших в годы Второй мировой войны.

Кроме того, Антонов рассказал, что Россия направила ноту Соединенным Штатам Америки с требованием прекратить поставки вооружения на Украину. По его словам, США не только не пытаются способствовать урегулированию конфликта, но и стремятся «еще больше взвинтить ставки и обострить ситуацию». Более того, основная задача Штатов — ослабить Москву и сделать так, чтобы ее голос в мире ничего не значил.