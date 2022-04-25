Злоумышленник при помощи друга-хакера обокрал интернет-магазин на полмиллиона рублей
Злоумышленник при помощи друга-хакера обокрал интернет-магазин на полмиллиона рублей. Об этом в понедельник, 25 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по САО.
По данным ведомства, мужчина оформлял в интернет-магазине заказы на текстильную продукцию. Его соучастник, личность которого не установлена, вносил в систему ложную информацию о том, что товар оплачен.
Тогда злоумышленник спокойно забирал заказ из пунктов выдачи и впоследствии перепродавал. Вырученными деньгами он делился с подельником.
Сумма ущерба, причиненного организации, превышает пятьсот тысяч рублей.
Подозреваемого задержали в подмосковных Химках. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время сотрудники полиции разыскивают соучастника задержанного, отметили в пресс-службе.
До этого стало известно, что мужчина похитил крупную сумму денег из припаркованной машины в Подмосковье.