Фото: Пресс-служба УВД по САО

Злоумышленник при помощи друга-хакера обокрал интернет-магазин на полмиллиона рублей. Об этом в понедельник, 25 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по САО.

По данным ведомства, мужчина оформлял в интернет-магазине заказы на текстильную продукцию. Его соучастник, личность которого не установлена, вносил в систему ложную информацию о том, что товар оплачен.

Тогда злоумышленник спокойно забирал заказ из пунктов выдачи и впоследствии перепродавал. Вырученными деньгами он делился с подельником.

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Сумма ущерба, причиненного организации, превышает пятьсот тысяч рублей.

Подозреваемого задержали в подмосковных Химках. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают соучастника задержанного, отметили в пресс-службе.

До этого стало известно, что мужчина похитил крупную сумму денег из припаркованной машины в Подмосковье.