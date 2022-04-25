МИД: Россия высылает 40 немецких дипломатов

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В ответ на высылку российских дипломатов из Германии Россия высылает 40 сотрудников немецкого посольства в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ в понедельник, 25 апреля.

В министерство был вызван посол страны в Москве Геза Андреас фон Гайр, которому выразили решительный протест в связи с действиями Германии.

— После ФРГ была вручена нота об объявлении персонами нон грата 40 сотрудников германских дипломатических учреждений в России в порядке симметричного ответа, — заявили в пресс-службе МИД.

40 признанным персонами нон грата немецким дипломатам придется покинуть территорию России, уточняется в сообщении.

4 апреля стало известно, что правительство ФРГ намеревается выслать из страны сотрудников дипломатических представительств России, которые якобы могут быть сотрудниками российских спецслужб.

До этого также сообщалось, что Берлин подозревает российских дипломатов в ведении разведывательной деятельности. Окончательное решение о высылке планируется принять на уровне канцелярии совместно с немецкими МИД и МВД.