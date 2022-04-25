Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мэр Мариуполя Иващенко: Завод «Азовсталь» не будет восстановлен

Лейла Алиева

В мире
Мэр Мариуполя Иващенко: Завод «Азовсталь» не будет восстановлен
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Завод «Азовсталь» в Мариуполе не будет восстановлен. Об этом в понедельник, 25 апреля, заявил мэр города Константин Иващенко.

— К сожалению, да. Я это подтверждаю. Очень серьезные удары по нему были, — отметил мэр, отвечая на вопрос журналиста о восстановлении завода.

Вместе с тем глава города считает, что металлургический комбинат имени Ильича и предприятие «Азовмаш» будут восстановлены, передают «Известия».

25 апреля Вооруженные силы России подтвердили открытие гуманитарного коридора для выхода мирных жителей с территории комбината «Азовсталь». Эвакуации мирных граждан с российской стороны ничего не препятствует. Для безопасного выхода людей российские солдаты и подразделения ДНР в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия рядом с комбинатом с 14:00.

До этого лидер ДНР Денис Пушилин выразил мнение, что засевшим на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе украинским националистам «осталось недолго». Он также добавил, что ситуация в самом Мариуполе все еще остается непростой. Однако вся сложность заключается в засевших на «Азовстали» националистах.

Украина заводы ДНР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces, или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Все мнения
О проекте