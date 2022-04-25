Мэр Мариуполя Иващенко: Завод «Азовсталь» не будет восстановлен

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Завод «Азовсталь» в Мариуполе не будет восстановлен. Об этом в понедельник, 25 апреля, заявил мэр города Константин Иващенко.

— К сожалению, да. Я это подтверждаю. Очень серьезные удары по нему были, — отметил мэр, отвечая на вопрос журналиста о восстановлении завода.

Вместе с тем глава города считает, что металлургический комбинат имени Ильича и предприятие «Азовмаш» будут восстановлены, передают «Известия».

25 апреля Вооруженные силы России подтвердили открытие гуманитарного коридора для выхода мирных жителей с территории комбината «Азовсталь». Эвакуации мирных граждан с российской стороны ничего не препятствует. Для безопасного выхода людей российские солдаты и подразделения ДНР в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия рядом с комбинатом с 14:00.

До этого лидер ДНР Денис Пушилин выразил мнение, что засевшим на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе украинским националистам «осталось недолго». Он также добавил, что ситуация в самом Мариуполе все еще остается непростой. Однако вся сложность заключается в засевших на «Азовстали» националистах.