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Трамваи нескольких маршрутов задерживаются на Шаболовке

Антон Махов

Происшествия
Трамваи нескольких маршрутов задерживаются на Шаболовке
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

На улице Шаболовке, в районе станции метро «Шаболовская», задерживаются трамваи: причиной стал автомобиль, который застрял на путях. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщает Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

Речь идет о маршрутах № 14, 26 и 47, все они временно изменены. В департаменте рекомендуют проявлять внимательность и следить за объявлениями водителей.

До этого, 24 апреля, сообщалось, что на Лесной улице в районе остановки «Миусское депо» задерживались трамваи № 7. Причиной было ДТП на путях, маршрут трамвая был временно изменен. Кроме того, 21 апреля, на шоссе Энтузиастов произошла авария с участием двух автомобилей, что привело к задержке трамваев нескольких маршрутов.

Транспорт Аварии Трамваи
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