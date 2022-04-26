Антонов: Запад использует Украину в качестве военного тарана против России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Действия западных государств наводят на мысли, что на Украине имела место умышленная эскалация конфликта, а эту страну используют в качестве «военного тарана против России». Об этом во вторник, 26 апреля, заявил российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

По словам отечественного дипломата, ситуация на Украине и образ «российской угрозы» используется американским истеблишментом для того, чтобы отвлечь внимание избирателей от «провалов в госуправлении», присущих действующей администрации США, и внутренних проблем в Соединенных Штатах.

— Все это наводит на мысль о том, что украинский конфликт был умышленно спровоцирован Западом. Соседнюю страну используют как военный таран против нас, — сказано в заявлении Антонова, опубликованном на официальном Telegram-канале диппредставительства в Вашингтоне.

Накануне представители российского посольства заявили, что некоторые американские издания и телеканалы начали более объективно освещать ситуацию на Украине, однако риторика большинства СМИ остается откровенно антироссийской.