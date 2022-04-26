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Москвичам назвали участки с затрудненным движением вечером 26 апреля

Араз Салехов

Город
Москвичам назвали участки с затрудненным движением вечером 26 апреля
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Москве стоит ожидать затруднение дорожного движения на некоторых дорогах города. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до 7 баллов. Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, — говорится в сообщении.

Также москвичам рекомендуют пользоваться общественным транспортом в вечерний час пик, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Помимо этого, стало известно, что в центре столицы ожидаются изменения схемы движения наземного транспорта, а также изменения в работе метро.

Так, 25 апреля с 21:00 и до окончания репетиции перекроют движение на участках Тверской улицы от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой улицы, на 1-й Тверской-Ямской улице от Большой Садовой до улицы Гашека, на съезде на Тверскую улицу со стороны станции метро «Маяковская» (от дома 2, строение 2, до дома 2, строение 1, на 1-й Тверской-Ямской улице).

В понедельник, 25 апреля, число задержек на московских маршрутах наземного транспорта сократилось на 19 процентов в 2021 году по сравнению с предыдущим годом.

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