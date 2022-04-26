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Пожар на нефтебазе в Брянске полностью ликвидировали

Полина Долганова

Происшествия
Пожар на нефтебазе в Брянске полностью ликвидировали
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Спасатели полностью ликвидировали пожар на нефтебазе в Брянске. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе МЧС.

До этого стало известно, что произошел пожар на нефтебазе «Дружба» в Брянске. Огромное пламя было заметно из разных точек города. Очевидцы сообщали, что перед этим были слышны характерные хлопки, похожие на взрывы. По информации кабмина региона, в местном МЧС подтвердили факт возникновения возгорания на предприятии.

Позже сотрудники экстренных служб локализовали пожар на нефтебазе на площади 1500 квадратных метров.

1 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вследствие авиаудара с двух вертолетов украинских войск, которые зашли на территорию России на низкой высоте, произошло возгорание на нефтебазе в Белгороде. Он отметил, что во время пожара пострадали два человека.

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